Nuova recinzione all'ex Carbonelli, aumentano i controlli per evitare la nuova occupazione della struttura «Dopo anni di incuria, Ordinanze di Sindaci non attuate, interventi di sgombero da parte delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale - commenta il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca - finalmente l'ex Caseificio abbandonato, ubicato all'ingresso di Sabaudia - grazie all'Ordinanza e alla determinazione del Sindaco - è stato messo in sicurezza e recintato». Nei mesi scorsi sono stati effettuati importanti interventi di bonifica e alcuni occupanti sono stati identificati. I problemi legati alla sicurezza e all'igiene all'interno della struttura erano infatti molti. L'intervento - conclude è stato reso possibile grazie alle intese e alla condivisione tra il Sindaco, il custode giudiziario e il Giudice della esecuzione. L'Ordinanza del Sindaco, adottata ad aprile 2023, oltre a intimare l'improcrastinabile messa in sicurezza della fatiscente infrastruttura, sottolineava i concreti pericoli di crollo e i seri rischi per la sanità pubblica a causa della assidua frequentazione dello stabile da parte di senza fissa dimora. «Ora - conclude il sindaco - chi dovesse forzare la recinzione, lo farà a proprio rischio e pericolo, fermo restando che incorrerà anche in una denuncia penale per violazione di sigilli e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità .Si spera che a breve si concluda la procedura esecutiva in atto, con la vendita all'asta dell'intero complesso e, quindi, con la conseguente rigenerazione dell'area urbana».