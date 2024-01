La comunità di Aprilia festeggia i 110 anni di Vita Italia Diliberto, la seconda donna più anziana della Regione Lazio. Ieri pomeriggio presso la casa di riposo per anziani Villa Sihem, il vice sindaco di Aprilia Vittorio Marchitti, l'assessore ai Servizi Sociali Veronica Napolitano e il consigliere comunale Vincenzo La Pegna hanno partecipato alla festa di compleanno organizzata per la signora Vita Italia, che ha spento 110 candeline, un record di longevità che vede la signora tra le prime dieci persone più anziane d'Italia. Nata a Tunisi il 1 Gennaio 1914, apriliana d'adozione, la signora Italia è ospite della struttura di Sihem Zrelli. Ieri ha potuto festeggiare il compleanno in compagnia della sua numerosa famiglia, composta da 2 figli e 1 figlia, 9 nipoti, 15 pronipoti e con un augurio speciale da parte dell'amministrazione comunale di Aprilia.