Doccia gelata per il capoluogo dal piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche 2024/2025 deliberato dalla giunta Rocca. Il piano prevede per Latina un unico accorpamento, ma rilevante, per ben tre istituti professionali storici del capoluogo, di cui due già uniti come dirigenza: quello dell'istituto "San Benedetto" con l'istituto "Einaudi-Mattei". E' già polemica con Giovannini della Gilda: «Latina non doveva rientrare nel dimensionamento. Inascoltate le parti». L'assessore alla scuola Schiboni replica: critiche strumentali.