Dati record per il gioco d'azzardo nel sud pontino. E' quanto emerge dal dossier della Diocesi. La situazione dei comuni ricadenti nell'Arcidiocesi di Gaeta è drammatica, se rapportata al quadro nazionale; è un territorio "assetato" di azzardo dove la spesa effettiva (differenza tra giocate e vincite) è di 75 milioni di euro su una popolazione di appena 163 mila abitanti. Questa spesa corrisponde ad una tassa aggiuntiva media di 461 € all'anno per ogni abitante, senza contropartita in valore aggiunto, contro le 345 € di quella dell'Italia. Sono risorse buttate al vento che si sarebbero potute investire nel miglioramento di tanti settori nevralgici alla vita di un territorio: la sanità, le scuole, le infrastrutture, gli impianti sportivi, la viabilità…

La Chiesa di Gaeta, già da tempo, ha colto le gravi conseguenze derivanti dall'azzardo e ha percepito chiaramente la sua penetrante espansione in tutto il suo territorio. Attraverso la Caritas continua a contrastare l'elevata diffusione e a promuovere la consapevolezza che l'azzardo è una patologia denominata "cancro del XXI secolo".