Il Presidente dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane – dottor Matteo Zoppas, e il Direttore Generale dell'Agenzia, dottor Lorenzo Galanti, hanno visitato oggi lo storico stabilimento di Latina della Plasmon, marchio italiano che nel 2024 compie 122 anni, ed è oggi parte dell'azienda alimentare globale Kraft Heinz. Ad accompagnare la Delegazione dell'Agenzia ICE, il Direttore dello stabilimento Plasmon - Pasquale Califano, il Direttore di Produzione dello stabilimento Plasmon - Domenico Scardarella, il Responsabile Export di The Kraft Heinz Company/Plasmon - Carmelo Greco, e il Responsabile delle Relazioni Istituzionali - Luigi Cimmino Caserta.

Nel corso dell'incontro, i vertici dell'Agenzia ICE e di Plasmon hanno condiviso l'opportunità di valorizzare l'eccellenza italiana nell'alimentazione per l'infanzia come ulteriore volano di presenza internazionale del nostro Paese nel segmento "food and beverage". La qualità e la sicurezza del cibo prodotto in Italia sono infatti già ampiamente riconosciute, anche a livello scientifico e regolatorio, e possono essere alla base di un nuovo modello di filiera agroalimentare dedicata ai bambini e completamente "made in Italy", capace tra l'altro di garantire più equità in diverse geografie nell'accesso a un cibo sano e adeguato alle specifiche esigenze nutrizionali dei più piccoli.

La visita ha inoltre rappresentato l'occasione per portare all'attenzione della Delegazione ICE le numerose iniziative intraprese da Plasmon, che, pur risentendo del vertiginoso calo delle nascite nel nostro Paese, dei problemi legati all'inflazione e dell'aggravio dei costi di produzione e logistica, non ha rinunciato negli ultimi anni a sostenere la Filiera agroalimentare italiana. Nell'ultimo anno, grazie alla ‘piattaforma di ricerca scientifica Plasmon' applicata alla nutrizione dei più piccoli, e a fronte di un investimento di 20 milioni di euro nello stabilimento di Latina, è iniziata la produzione del nuovo segmento di merende ‘Plasmon Nutrimune'. L'attenzione per l'innovazione e per le nuove sensibilità alimentari delle famiglie ha inoltre suggerito all'azienda il lancio della nuova linea di prodotti biologici per la prima infanzia, "Plasmon Semplicemente Bio": un impegno verso i genitori che preferiscono intraprendere un'alimentazione con prodotti biologici e Made in Italy.

"Plasmon – ha commentato Matteo Zoppas, Presidente ICE - è una delle eccellenze dell'industria alimentare nazionale che esporta in oltre 20 Paesi e che porta avanti, anche grazie al marchio di riconoscibilità 100% made in Italy, un impegno preciso per la tutela e la valorizzazione della filiera italiana, garantendo in questo modo un alto livello di sicurezza, tracciabilità e qualità dei prodotti. Il benessere di bambini e ragazzi passa infatti, prima di tutto, dalla loro alimentazione. Un messaggio forte – proprio perché rivolto alla nutrizione dei più piccoli - con una profonda valenza rispetto a quell'educazione alimentare al buono e ben fatto proprio del made in Italy che ICE, attraverso tutte le sue attività (eventi dedicati, fiere, progetti di formazione, incontri b2b qualificati), sta promuovendo sui principali mercati esteri e in particolare su quelli più sensibili verso l'importanza di una dieta corretta, sana e basata su processi sostenibili per l'ambiente. Iniziative come quella avviata da aziende leader come Plasmon, sono esempi che possono agire da acceleratori di un salutare processo di "imitazione" anche per altri player e filiere. La possibilità di vantare marchi e prodotti che assicurano certificazioni di qualità e una trasparenza che riguarda la filiera di provenienza e i suoi alti standard qualitativi può essere un efficace volano per implementare il valore dell'export made in Italy nel mondo."

"Con orgoglio abbiamo aperto le porte dello stabilimento di Latina al Presidente e al Direttore Generale dell'Agenzia ICE – ha dichiarato Luigi Cimmino Caserta, Responsabile delle Relazioni istituzionali di Kraft Heinz-Plasmon – non solo per ribadire il nostro impegno al fianco delle Istituzioni nazionali e nel sostenere la filiera agroalimentare italiana degli alimenti per l'infanzia, ma in particolare per confermare la nostra volontà di attivare un tavolo di lavoro finalizzato a un piano di sostegno all'export del ‘made in Italy' di Plasmon. La Dieta Mediterranea dedicata ai bambini, la promozione della corretta alimentazione nel rispetto delle varie identità culturali, l'implementazione di processi produttivi attenti alla salvaguardia dell'ambiente sono infatti i driver della nostra missione aziendale. Ringraziamo quindi l'Agenzia ICE, che utilizzando i più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, opera per affermare le eccellenze del ‘made in Italy' nel mondo. Siamo infine grati al Presidente Matteo Zoppas e al Direttore Generale Lorenzo Galanti, che con la loro presenza hanno reso orgogliosa tutta la grande famiglia delle 300 persone che operano in questo stabilimento".