"Bene il potenziamento dell'attività, da parte dell'azienda speciale Abc, a contrasto del fenomeno di abbandono e dell'errata differenziazione dei rifiuti, ma mi aspetto che, parallelamente al miglioramento del servizio in centro, diminuiscano anche lungo le strade di campagna le condotte scorrette e quindi le multe. Ottimo il risultato, segnalato da Abc, in merito a al maggior numero di conferimenti presso i centri di raccolta fissi e le isole ecologiche itineranti. Si tratta di servizi gratuiti, a cui gli utenti in regola con la Tari possono accedere. Nel 2023 ci sono stati 43mila conferimenti, 7mila in più rispetto all'anno precedente. Questo dimostra che quando si eroga un buon servizio, l'utenza risponde in maniera adeguata e nel caso specifico con una migliore attenzione all'igiene urbana, conferendo gli ingombranti nei centri di raccolta e presso le isole ecologiche itineranti che vengono svolte con il massimo impegno da parte dei dipendenti e dell'azienda speciale. E' in procinto l'apertura di un quarto centro di raccolta fisso a Latina Scalo. Sono certa che anche questo sarà utilizzato dai cittadini".

E' quanto dichiara in una nota stampa il sindaco di Latina Matilde Celentano, a margine dell'ultimo report del gestore del servizio di igiene urbana sulle attività del 2023.