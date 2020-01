"La questione della Biblioteca Comunale è stata fin dall'inizio gestita in maniera imbarazzante, creando disagi a chiunque necessitasse di usufruire dello stabile e dei servizi fruibili al suo interno". A dirlo Generazione per Latina che torna a battere dove il dente duole, i lavori della Manuzio, il cui termine era previsto per novembre. "Ad oggi la situazione è diventata vergognosa.- spiega Cristiano Battistella, membro di Generazione per Latina - I cartelli riposti su entrambi gli ingressi dello stabile recitano: "data inizio lavori 22 Luglio 2019", per poi aggiungere "tempo utile fine lavori 120 giorni". Dunque, basta fare due calcoli per individuare come questi ultimi dovevano essere ultimati alla fine di Novembre, ma ancora oggi (Gennaio 2020), il tutto sembra essere disastrosamente in alto mare. Da mesi riceviamo istanze dai numerosi studenti della nostra città e non solo, di cui ci facciamo portavoce e ai quali siamo impossibilitati a dare risposte, poiché lasciati all'oscuro e senza alcuna minima informazione al riguardo. Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che questa situazione sia stata una pessima vetrina per i tanti studenti fuori sede tornati durante le vacanze natalizie. Una città universitaria privata di un luogo fondamentale ha senz'altro favorito la tendenza ad allontanarsi ulteriormente, un fenomeno che andrebbe contrastato invece che incrementato. Con quale coraggio, durante lo svolgersi dei lavori, ci si mette in posa su i social, con tanto di selfie annessi, per poi lavarsene le mani e lasciare tutti nella totale incertezza?" Ciò che maggiormente recrimina Generazione per Latina e che ha suscitato indignazione tra i giovani è la totale assenza di buon senso nell'informare sullo stato dei lavori. "Chi amministra questa città ha preso l'abitudine di rendere partecipe la cittadinanza solo quando c'è da prendersi dei presunti meriti o una passerella politica da sfruttare – rilancia Matteo Coluzzi, consigliere comunale e coordinatore di Generazione per Latina - Ora chiediamo: per quanto tempo ancora durerà questa presa in giro? Quando si riuscirà finalmente a rompere questo silenzio e a dire le cose come stanno?"