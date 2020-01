ntitolare una via, una piazza o un'area pubblica a Santo Pelliccia, Leone della Folgore e cittadino di Nettuno scomparso a 95 anni nei mesi scorsi.

È questa la proposta lanciata sul web, in special modo sul portale "Change.org", dove è stata presentata una petizione che, in poco tempo, ha già raccolto oltre trecento adesioni.

«Ritengo che la comunità di Nettuno - scrive il proponente - sia orgogliosa di dedicare una piazza o una strada al loro concittadino che ha tenuto alto l'onore della nostra Patria nel corso della seconda guerra mondiale nella storica battaglia di El Alamein, dove gli inglesi attribuirono ai giovani paracadutisti italiani gli onori delle armi ai ‘Leoni della Folgore'».

E nella petizione arrivano anche pillole di storia. «Dopo tre anni di detenzione nei campi di concentramento in Nord Africa - prosegue il testo della petizione -, rientrato in Italia si arruolò nella polizia di Stato e prestò servizio in vari reparti, uno di questi come istruttore cinofilo nella città di Nettuno».

Di lui, recentemente, si ricordano le immancabili presenze alle cerimonie commemorative istituzionali, ma anche i racconti che lo stesso pronunciava nel chiosco bar "Paradiso" a Santa Barbara.