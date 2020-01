Nei giorni scorsi, a Nettuno, le rappresentanze sindacali dei lavoratori della Poseidon - la società interamente partecipata dal Comune - hanno incontrato il sindaco Alessandro Coppola e i vertici dell'azienda.

In particolare, durante l'incontro si è parlato del futuro della società e di quali intenzioni abbia l'amministrazione comunale rispetto al ruolo della Partecipata stessa.

A riferire quanto emerso durante il briefing sono stati Agostino Ceccaroni della Cisal, Roberto Falcone della Confail e Antonella Cannatà della UilTrasporti: «Il sindaco ha ribadito che la Poseidon rappresenta per il Comune una risorsa importante e fondamentale per la città. Servizi al cittadino come la gestione dei tributi, le attività di manutenzione delle scuole e della città, l'asilo comunale, il controllo dei parcheggi a pagamento e il supporto a funzioni amministrative particolarmente delicate sono svolti proprio attraverso il contributo della società e dei suoi dipendenti. Ecco perché, per il futuro, si punterà a un rafforzamento dei compiti societari anche attraverso una maggiore razionalizzazione ed efficacia nelle procedure e nei disciplinari che regolano le attività di Poseidon e nell'impiego delle proprie risorse umane, mirando alla salvaguardia della forza lavoro attuale e con una prospettiva futura di rafforzamento del personale mediante assunzioni mirate nei settori più utili alla città».

Insomma, una riunione che i sindacalisti hanno giudicato positiva in attesa di «ulteriori momenti di confronto e di approfondimento sulle attività della società, impegni che non dubitiamo - concludono i tre sindacalisti - verranno rispettati dal Comune di Nettuno».