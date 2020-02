Il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, l'assessore Claudio Dell'Uomo e il consigliere Massimiliano Rognoni, ieri pomeriggio hanno portato gli auguri di tutta la Città di Nettuno a Pietro Novelli, residente di Tre Cancelli, che oggi ha compiuto 100 anni. Pietro, che ha tagliato un traguardo davvero importante in ottima salute e con molta simpatia, ha accolto il Primo cittadino con molto affetto ed ha festeggiato circondato dai familiari e i tantissimi amici. Un pomeriggio di allegria quello di Pietro, che è noto a Nettuno per aver scritto un diario del periodo in cui è stato in guerra ed in cui ha visto oltre due anni di prigionia all'estero. Un diario donato in copia al Sindaco e alla Polizia locale. Ma l'Amministrazione non ha voluto essere da meno ed ha donato ad uno dei suoi cittadini più longevi una pergamena incorniciata con il suo nome e la sua data di nascita e le cartoline dello Sbarco che hanno un valore affettivo e legato alla memoria per chi, come Pietro, gli orrori della guerra li ha visti da vicino e non li dimentica. Tantissimi auguri a Pietro Novelli. "Un pomeriggio speciale con un uomo in gamba - ha scritto il Sindaco Alessandro Coppola sulla sua pagina Fb - Pietro Novelli ha compiuto 100 anni di una vita intensa e produttiva, un cittadino che è un vero modello e sono stato felicissimo di avere l'occasione di portare a lui e ai suoi familiari gli auguri di tutta la nostra bellissima città".