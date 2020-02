Lavori nella condotta, l'interruzione idrica sarà prolungata

Arriva direttamente da Acqualatina, la società che gestisce il servizio idrico nell'Ambito Territoriale, la comunicazione relativa all'estensione dell'interruzione idrica in diverse zone di Latina e Nettuno. Alla base del disagio, i lavori in corso per la riparazione della condotta dn600, che sono risultati essere più complessi del previsto. L'interruzione sarà prolungata percil fino alle 18 di oggi nelle seguenti località:

Latina - Borgo Sabotino, Bainsizza, Montello, Ferriere e Santa Maria.

Nettuno - intero comune escluso loc.tà Zucchetti, Cadolino e S.Barbara.

Si informa che sono disponibili le seguenti autobotti:

Latina : Borgo Sabotino;

Nettuno: Piazzale degli Eroi, località tre cancelli, via Scipione borghese, piazzale campo baseball

Inoltre, a breve saranno messe a disposizioni nel comune di Nettuno, ulteriori autobotti in via San Giacomo e davanti la chiesa di San Rocco. I tecnici Acqualatina sono al lavoro per risolvere il problema.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.