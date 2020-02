Scuole chiuse in quasi tutte le zone della città a causa dell'assenza del flusso idrico, oltre alla sospensione del servizio mensa per tutta la giornata. Ecco la decisione del sindaco Coletta in seguito ai disagi previsti per domani, 12 febbraio, a partire dalle 13 e fino alle 22, quando, a causa di assenza di elettricità, la centrale delle Sardellane lascerà i rubinetti asciutti in tutto il Capoluogo, fatta eccezione per i centri di Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora e Borgo Le Ferriere. L'ordinanza predispone la sospensione delle attività didattiche in tutte le altre scuole di ogni ordine e grado compreso il Centro Per l'istruzione degli Adulti, situate sul territorio comunale di Latina ad esclusione degli Asili Nido.

In tutte le scuole interessate dalla sospensione del flusso idrico, non sarà attivo il servizio mensa per l'intera giornata.