Balconi arcobaleno per dire alla città che "andrà tutto bene". È l'iniziativa lanciata dal gruppo di docenti Nazionale in tutta Italia e che è stata attuata a Terracina dall'istituto Comprensivo Montessori che ha invitato genitori e alunni ad appendere sui balconi delle abitazioni su lenzuoli e cartelloni disegni realizzati dai bambini e orientato all'ottimismo. Così ben presto moltissimi balconi dal centro alla periferia si sono palesati con i più variegati arcobaleni, in una città scossa, come del resto quelle del resto d'Italia, di fronte alle rigide misure restrittive del governo dovute all' avanzare incessante del virus, per lanciare un messaggio di speranza.

"Il nostro desiderio - hanno scritto le insegnanti coinvolte - è lanciare un'onda di positività e, in più, i bambini si potranno divertire a dipingere in giorni in cui sono costretti a stare a casa lontani dai loro compagni. Un ringraziamento doveroso ai bambini e alle famiglie che hanno accolto l'invito delle insegnanti e oggi ci hanno emozionato tantissimo con le loro meravigliose creazioni".