L'istituto per la Famiglia 46 Latina ha donato 20 mascherine lavabili Made in Italy a tutto il personale medico ed infermieristico del Reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A ricevere la donazione da parte del presidente dell'associazione, Claudio Zappalà, il primario del Reparto, il dottor Marco Sacchi. Le mascherine sono state già donate anche a persone con le difese immunitarie basse e intanto continua il servizio di controllo al mercato Annonario che tiene impegnati oltre venti volontari, dalle 7 alle 14 di ogni giorno, a garanzia dell'apertura dell'unico mercato rimasto aperto a Latina.

