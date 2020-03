L'amministrazione comunale di Aprilia rinvia il pagamento della prima rata di Tari, Tosap e Icp. Ieri mattina, come preannunciato giorni fa dal sindaco Antonio Terra, si è riunita in videoconferenza la giunta che ha approvato la delibera quadro per far slittare i pagamenti dei tributi. Lo spostamento più significativo riguarda l'acconto Tari, dove la scadenza precedentemente fissata al 14 aprile è stata spostata al 16 maggio per le utenze domestiche (i nuclei familiari) e al 16 luglio per le utenze non domestiche (imprese e commercianti). Una buona notizia soprattutto per le attività produttive, che avranno un lasso di tempo utile per riprendersi quando terminerà l'emergenza Coronavirus, emergenza che sta provocando notevoli danni all'economia. Le altre novità introdotte dalla giunta riguardano le domande per le esenzioni e riduzioni della Tari, posticipate fino al 30 giugno, nonché lo spostamento dei pagamenti di Tosap e Icp al 16 maggio. "L'amministrazione comunale ha voluto utilizzare tutti gli strumenti possibili per limitare al minimo l'impatto sull'economia cittadina del momento delicato che stiamo vivendo – ha dichiarato il Sindaco Antonio Terra – abbiamo prorogato i termini per il pagamento delle tasse comunali fino al massimo che possiamo permetterci. Si tratta di una situazione di assoluta eccezionalità che richiede scelte coraggiose e responsabili da parte nostra, ma anche da parte dei cittadini".