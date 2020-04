Il sindaco di Minturno è andato in diretta su Facebook ed ha incontrato virtualmente i cittadini che gli hanno posto delle domande. Un video durato trentotto minuti, nel corso del quale ha risposto a coloro che chiedevano informazioni sulle misure future.

«Nei prossimi giorni - ha detto Stefanelli - mi confronterò con tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza, per verificare se sul bilancio comunale si possono trovare risorse aggiuntive a quelle già decise da Governo e Regione, per aiutare le attività che hanno abbassato le serrande. Il Governo dovrebbe dare la possibilità ai Comuni di utilizzare i soldi che hanno in cassa; io preferirei fare un marciapiede in meno, ma dare diecimila euro a cinquanta attività sul mio territorio, consentendo ai titolari di riprendere l'esercizio commerciale. Nei prossimi giorni proporrò al consiglio comunale una manovra economica a favore delle attività, con sgravi della Tari, della Tosap e un sostegno integrativo alle misure nazionali per il fitto commerciale, per i periodi in cui sono stati chiuse. Ma non è tutto perché abbiamo un progetto ambizioso riguardanti i tassi di interesse dei prestiti effettuati alle aziende. I commercianti avranno la possibilità di accedere ad un credito maggiore da parte delle banche, con tassi di interesse pagati dal Comune. Idee che vanno confrontate con le disponibilità di bilancio. Non possiamo operare sul bilancio 2020 per via di minori entrate riguardanti gli autovelox, i parcheggi che per due mesi sono stati disattivati, le tassa di soggiorno che saranno inferiori al previsto e gli sgravi che saranno effettuati. Però l'asso nella manica potrebbe essere l'avanzo di gestione 2019, con l'approvazione del rendiconto che ci consentirà di avere disponibilità economiche (avanzo libero), che ci servirebbero al sostegno alle attività commerciali e alle aziende professionistiche codice Ateco che sono state chiuse per via del Covid-19. Fino a che non approveremo in consiglio questo rendiconto, previsto per i primi di aprile, non sappiamo quanti soldi avremo a disposizione. Solo allora sapremo la somma e quindi agire di conseguenza. Queste sono le mie idee con cui mi confronterò con tutto il consiglio».

Lo stesso sindaco ha poi rimarcato l'attivazione di tutti i servizi relativi al Covid-19, a cominciare dall'ufficio dei servizi sociali per coloro che sono interessati ai buoni alimentari e per chi è in difficoltà economiche. E' stato istituito uno sportello per l'accesso alle misure economiche del Governo e della Regione per imprese e famiglie ed è attivo anche un servizio di consegna di spesa e farmaci a domicilio. E' stato riattivato il banco alimentare ed inoltre l'Amministrazione ha attivato anche un aiuto a distanza con consulenza psicologica, a cui si potrà accedere telefonando allo 0771-614988.