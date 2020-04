Il Parco Nazionale del Circeo va avanti con il Piano Gestionale di Controllo del daino nella Foresta Demaniale. Infatti, dopo avere valutato una serie di offerte pervenute presso gli uffici dell'Ente, è stato assegnato l'incarico del Coordinamento scientifico-operativo rispetto appunto il Piano Gestionale. La somma riportata nell'offerta è di 43.500,00 euro più Iva al 22%, omnicomprensiva di tutti gli oneri, si arriva quindi ad un impegno di 53.070,00 euro per un incarico che comunque coprirà due anni. Nel contratto vengono indicate in una serie di passaggi e cioè le attività che andranno svolte dal coordinatore scientifico.

Tra queste ci sarà ad esempio la raccolta dei dati biometrici sui capi catturati anche in collaborazione con il servizio veterinario della Asl «impostando una metodica definita e...