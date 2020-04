In occasione dell'emergenza sanitaria Covid-19, aderendo al progetto del Comune "Sabaudia solidale", finalizzato all'assistenza delle famiglie del territorio pontino, il personale tecnico del Gruppo Sportivo Polizia di Stato -Fiamme Oro, si è reso nuovamente disponibile al recapito presso il domicilio, dei nuovi tablet messi a disposizione dall'Istituto Scolastico Cencelli di Sabaudia, in favore degli alunni che ne hanno fatta richiesta.

Come già avvenuto in occasione delle Festività Pasquali, che videro la consegna di 180 uova di cioccolato ai bambini di Sabaudia, in data odierna sono stati consegnati trenta tablet, acquistati dall'Istituto Scolastico, con fondi del Ministero dell'Istruzione per consentire gli studi a distanza. Le operazioni di consegna alla comunità cittadina sono avvenute in sicurezza, alla presenza del sindaco Giada Gervasi e del Preside dell'Istituto Marco Scicchitano, promotori dell'iniziativa.