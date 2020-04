Conad al servizio dei consumatori più in difficoltà in questo momento di emergenza e restrizioni per quanto riguarda il rischio sanitario per il Covid- 19 e gli spostamenti limitati per arginare l'esposizione al possibile contagio del Coronavirus. Sono stati attivati i numeri da chiamare per ordinare la spesa e farsela consegnare direttamente a casa, con consegna gratuita con ordine minimo di 35 euro. Un servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 14 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13. I comuni in cui è attivo il servizio sono quelli di Latina, Nettuno, Sezze, Roccagorga, Cisterna, Terracina, Velletri Cori, Priverno e Sonnino. Naturalmente, non è previsto alcun costo aggiuntivo per la consegna. Da oggi, in caso di linee occupate, è possibile utilizzare anche il servizio di messaggistica Whatsapp, sempre ai numeri indicati.

Ecco i numeri da chiamare:

375 5352058

339 6672115

320 8406188

320 6307729