Per prenotazioni dei piatti, da ritirare nel locale di via Armellini 15, contattare il numero 0773 412065

E i secondi: Secreto iberico Calamari grigliati Tortino di sogliola con patate al vapore e scarola Ricciola con asparagi Baccalà al pomodorino Coccio in guazzetto di cicoria

Le attività di ristorazione di tutta Italia si adattano alla Fase 2, e adesso alle consegne a domicilio aggiungono anche il servizio di asporto. Lo fa anche l'Hosteria Hemingway di Latina, il locale di via Armellini 15, che per questa sera proporrà un menu speciale.

