"L'unione fa la forza", un motto fatto proprio dalla neo-costituita Associazione Stabilimenti Balneari "Spiaggia di Serapo " alla quale aderiscono gli imprenditori del rinomato litorale di Serapo.

L'obiettivo dell'associazione è quello che vede gli operatori balneari di Serapo uniti nel promuovere, sia con il supporto tecnologico sia con iniziative, la Città di Gaeta, le sue bellezze naturalistiche, storiche e culturali, ed in modo particolare la sua spiaggia per eccellenza: Serapo.

Nella consapevolezza che oggi anche la promozione turistica passa attraverso l'uso delle moderne tecnologie con le quali è possibile raggiungere chiunque in tutto mondo, gli operatori balneari di Serapo hanno convenuto di riunirsi in un'Associazione per iniziare un percorso basato su un progetto di promozione turistica e relativa comunicazione.

Un percorso che è iniziato già qualche anno addietro quando gli stessi operatori hanno contribuito a proprie spese all'apertura di un ufficio informazioni turistico chiamato "informare" in cui veniva data assistenza a 360° ai turisti.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Associazione Stabilimenti Balneari "Spiaggia di Serapo" si è affidata allo studio Innovation Projects di Gianpiero Di Cecca. Una realtà professionale oramai consolidata sul territorio per innovazione, idee e tecnologie applicate, che si avvale di risorse giovani e competenti della nostra città!

"L'auspicio - conclude il Presidente Giorgio Riciniello - e di questo ne siamo sicuri, è che nel tempo il nome della città venga conosciuto sempre di più, ci sia sempre maggiore curiosità da parte dei turisti di conoscere questo territorio, sia in un ambito nazionale che internazionale.

Naturalmente siamo disponibili a confronti e progettualità comuni, in sinergia e collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Gaeta che con altri Enti e Associazioni che hanno gli stessi obiettivi".