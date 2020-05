La Regione Lazio si prepara a bocciare la richiesta per realizzare una discarica a Casalazzara-Colli del Sole. E' quanto emerge della risposta all'interrogazione del capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera, che a ottobre 2019 aveva chiesto di conoscere lo stato del procedimento di Via (Valutazione d'impatto Ambientale) rispetto al progetto avanzato dalla società Ecosicura.

E, nella risposta arrivata in questi giorni, la dirigente regionale del settore Rifiuti spiega che con nota del 28 aprile 2020 è stato avviato "il procedimento di diniego e si è in attesa delle controdeduzioni della società nei tempi stabiliti". Una risposta che, salvo sorprese dell'ultimissima ora, fa presagire che la conferenza dei servizi convocata dalla Regione boccerà il progetto per realizzare una discarica a Colli del Sole.