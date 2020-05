Un sub di 42 anni, è rimasto gravemente ferito oggi pomeriggio al Lido di Latina. Secondo i primi accertamenti l'uomo stava caricando il fucile per una immersione quando si è ferito in maniera accidentale all'altezza della coscia.

E' questa la prima ricostruzione. su cui sono in corso una serie di accertamenti, Subito è scattato l'allarme al 118 che ha soccorso l'uomo, si tratta di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza quando sono arrivati i soccorritori l'uomo era cosciente.

Il 42enne aveva deciso di immergersi e approfittare della giornata calda quando è avvenuto il terribile incidente.