Un ordigno della seconda guerra mondiale è stato trovato tra via Tiberio e via Aldo Moro, ad Aprilia. In particolare, la bomba era in un'aiuola davanti a una palazzina residenziale di via Tiberio e risulta risalente all'ultimo conflitto mondiale.

Qualcuno deve averla trovata durante qualche lavoro o qualche scavo e per disfarsene ha pensato probabilmente di poterla portare sotto a una palazzina a tre piani della città.

Il ritrovamento è stato subito segnalato alla polizia locale che è intervenuta allertando gli artificieri. Per il momento l'area è stata transennata e messa in sicurezza in attesa dell'intervento degli specialisti per la rimozione e le operazioni di brillamento.