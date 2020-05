Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Formia che hanno provveduto ad eseguire i rilievi del caso. L'uomo è stato trasportato al vicino ospedale civico Dono Svizzero dove ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

Intorno alle 17 di oggi pomeriggio si è verificato un incidente in prossimità della rotonda dei Caduti di Nassirya a Formia, all'altezza della caserma dei carabinieri. Un uomo di 80 anni originario di Benevento ma residente a Formia, era al volante di un furgone Ford Fusion, quando per motivi ancora al vaglio, si è schiantato contro il bordo della rotonda.

