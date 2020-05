A fase 2 iniziata ed in vista delle nuove aperture dal prossimo 18 maggio arriva il bilancio odierno della situazione rispetto il Covid-19. In base ai dati forniti dal Ministero della Salute, prosegue il trend generale in discesa dei nuovi positivi. In calo anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva e dei decessi. Oggi si registrano 875 nuovi casi positivi, 153 sono le persone decedute e 2.605 guariti.

Tra i 70.187 attualmente positivi 59.012 si trovano in isolamento domiciliare, 10.400 sono ricoverati con sintomi mentre 775 persone si trovano in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia si contano in Italia 224.760 i casi totali.