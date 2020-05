Cambio alla Squadra Volante di Latina. Lascia dopo quasi quattro anni l'incarico di dirigente Celestino Frezza che sarà dirigente del commissariato di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Era arrivato nel capoluogo dopo una importante esperienza alla Digos di Prato. A Latina ha ottenuto brillanti risultati investigativi sotto diversi profili. L'ultima operazione era scattata pochi giorni fa e aveva portato al sequestro di oltre tre chili di sostanze stupefacenti.

ma in passato avevano portato la firma del giovane dirigente di polizia anche una inchiesta sullo spaccio e le rapine tra giovani nella stazione delle Autolinee che aveva permesso di fermare una serie di aggressioni nei confronti di alcuni giovani del capoluogo, fino ad una operazione per i ladri di slot, una banda senza scrupoli che aveva lasciato il segno in città. Sono queste alcune delle tante operazioni coordinate da Celestino Frezza.