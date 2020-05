Un incidente si è verificato ieri notte poco dopo le 23.30 a Sabaudia nel centro storico. Per cause ancora da accertare una Fiat Panda che procedeva su via Principe di Piemonte in direzione mare svoltando in Piazza Mafalda di Savoia si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra che hanno soccorso il conducente per poi trasportarlo in ospedale. Fortunatamente sembra che le sue condizioni non siano gravi. Ad effettuare i rilievi i Carabinieri della stazione di Sabaudia diretti dal luogotenente Pietro Maglione. A dare supporto anche i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra. Non si esclude che nell'auto vi fossero anche altre persone, gli accertamenti sono in corso.