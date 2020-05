Una disavventura con tanto di ferite è capitata a un 49enne romano residente a Pomezia nella zona di Monte Ripoli, a Tivoli.

L'uomo, in particolare, si era lanciato col parapendio e, giunto all'altezza di 25 metri, ha avuto un guasto al mezzo e ha iniziato a precipitare. Un volo in picchiata, con l'impatto col suolo che è stato forte.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con un elicottero del 118 che ha raggiunto la zona insieme agli esperti del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. L'uomo è stato issato col verricello e trasportato al Pronto soccorso del policlinico "Gemelli" di Roma, dove è stato operato per le ferite riportate agli arti inferiori. Fortunatamente, il 49enne non è in pericolo di vita.