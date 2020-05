A morire, invece, sono state tre donna: due 81enni e una 96enne, tutte provenienti da alcune Rsa del territorio e con patologie pregresse. Con i loro decessi, dunque, il numero di chi ha perso la vita "con" il Covid-19 è salito a 118 persone. Al contempo, di recente sono uscite dalla sorveglianza domiciliare 53 persone. Intanto, dalla Asl hanno ricordato che proseguono i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario, sui medici di medicina generale, sui pediatri di libera scelta e sui farmacisti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli