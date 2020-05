Viaggiava con una mazza da baseball e non solo. Per questo nella mattinata di oggi, un 28enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. I militari dell'Arma stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno fermato il giovane che si trovava a bordo della propria auto.

Sottoposto a una perquisizione personale è stato trovato in possesso come già accennato di una mazza da baseball in metallo di cm.75 ma anche di un bastone teaser elettrico di cm 55 e di un teser elettrico tipo pungolo. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, per il giovane è scattata invece la denuncia.