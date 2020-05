Diminuiscono ulteriormente i nuovi casi di Covid-19 nel territorio della Asl Roma 6, tra Castelli romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia. Infatti, se ieri erano stati contati cinque nuovi positivi al Coronavirus, nelle ultime 24 ore i contagi sono "soltanto tre". Ad ufficializzarlo, è la stessa Azienda Sanitaria Locale.

La curva sembra essere ormai al suo minimo storico, dall'inizio dell'emergenza, in uno dei territori più colpiti in tutto il Lazio, dove in totale - tra positivi, guariti e decessi - si contano in totale 1.338 persone contagiate.