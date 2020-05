"Oggi nel Lazio registriamo un dato di 28 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 20, ndr). Il numero dei guariti è cresciuto di 21 unità. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle forze dell'ordine, l'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. A questa mattina sono stati fatti 19.414 test sierologici, la presenza di IgG è stata riscontrata in 422, pari al 2,17% in linea con quanto ci attendevamo. Di questi 422 sono risultati positivi al tampone drive-in in 9 ed erano soggetti asintomatici quindi stiamo parlando dei casi più complicati da individuare.

I decessi sono stati 7 nelle ultime 24 ore, mentre continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 3.100 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 218 mila", commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

La situazione nelle Asl e Aziende Ospedaliere:

Asl Roma 1 – 7 nuovi casi positivi. 29 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 2 – 8 nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 970 i test di sierologia eseguiti sui: 10 positivi a test sierologico e 1 positivo al tampone;

Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. 26 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lunedì partono i test sierologici sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 63 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Venerdì partono i test sierologici sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 5 – 4 nuovi casi positivi. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 6 – 3 nuovo caso positivo. 57 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 550 i test di sierologia eseguiti sui quali 7 sono risultati positivi;

Asl di Latina - 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 23 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sabato partono i test di sierologia sui medici di medicina generale;

Asl di Frosinone – non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Viterbo - 1 nuovo caso positivo individuato tramite metodo integrato tra test sierologico e tampone drive in. 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 668 i test di sierologia eseguiti: 8 positivi a test sierologico;

Policlinico Umberto I – 75 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. 2.259 i test di sieroprevalenza effettuati: 11 sono risultati positivi, in attesa dei tamponi. Oggi iniziano i test di sieroprevalenza sul personale della Polizia di Stato;

Azienda ospedaliera San Camillo - Conclusi i test di sieroprevalenza sul personale sanitario: 1,5% di positivi. Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso;

Azienda sanitaria Sant'Andrea - 2 pazienti sono guariti. Iniziato il test di sierologia sul personale della Polizia di Stato;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Eseguiti 135 tamponi drive-in risultati tutti negativi. 769 i test sierologici sul personale sanitario: 12 positivi (1,5%): tutti i tamponi sono risultati negativi;

Policlinico Gemelli - 68 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 10 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 38 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. 2 decessi: una donna di 84 anni e un uomo di 47 anni, entrambi con grave patologie pregresse;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Restano ricoverati 3 pazienti al Centro Covid di Palidoro. Continua l'attività di consulenza per i pediatri del territorio, ad oggi 249 teleconsulti;

Università Campus Bio-Medico – 21 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 12 in terapia intensiva. 3 i pazienti ultraottantenni guariti. Completati i test sierologici sul personale sanitario: 0,9% di positivi.