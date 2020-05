Una maxi operazione scattata all'alba e ancora in corso tra Roma e Latina che vede impegnati duecento uomini sotto il ccordonamento della Dda di Roma. Seguiranno aggiornamenti.

La Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, la Guardia di Finanza di Latina, Carabinieri Forestali del Nipaaf di Latina e Roma, gli agenti della Polizia Locale e della Città Metropolitana stanno eseguendo 27 ordinanze di custodia cautelare (14 in carcere e 13 ai domiciliari) per traffico di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio.

