Il fatto è avvenuto questa mattina a Sabaudia dove i militari della stazione locale hanno notato, nel corso dell'inseguimento, che l'uomo stava cercando di disfarsi di vari sacchi e panetti che contenevano lo stupefacente. Dopo due km, grazie anche all'intervento di altre automobili giunte sul posto, l'uomo è stato braccato e perquisito. Nell'automobile sono stati trovati 50 panetti di "amnesia" del peso complessivo di 5 kg e 3 buste termosaldate contenenti infiorescenze di "marijuana" per un peso complessivo di 3 kg. L'arrestato è stato portato nel carcere di Latina.

Non si è fermato all'alt dei carabinieri che stavano operando nel corso del servizio di controllo alla circolazione stradale innescando un rocambolesco inseguimento che ha portato all'arresto di un uomo di 28 anni di Terracina, trovato nella sua automobile con ben 8 kg di droga.

