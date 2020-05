Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato un 35enne del posto per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". I militari operanti, nel corso di servizio finalizzato a prevenire e reprimere l'uso di sostanza stupefacenti, controllavano un'autovettura condotta da un 29enne del luogo rinvenendo 0,3 grammi di cocaina.

Immediati accertamenti consentivano di acclarare che il predetto si era recato poco prima presso l'abitazione dell'arrestato e la conseguente perquisizione consentiva di rinvenire 12 bustine contenenti complessivamente 26 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e 12 grammi di sostanze da taglio, nascoste in vari luoghi, oltre a materiale atto al confezionamento e alla pesatura di precisione.

L'arrestato veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della fissazione del rito direttissimo mentre il giovane assuntore veniva segnalato amministrativamente per "detenzione di sostanza stupefacente per uso personale".