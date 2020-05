E' deceduta oggi una donna di 70 anni, tra le prime ad essere state colpite dal Coronavirus in città. A darne notizia è il sindaco Alessandro Coppola, tramite una nota ufficiale.

"L'Amministrazione Comunale di Nettuno esprime le sue più sentite alla famiglia della donna. Ai suoi cari va tutta la vicinanza della città di Nettuno in questo momento di dolore e tristezza. In data odierna si registra anche un nuovo caso di Covid 19. Si tratta di un ragazzo di 28 anni. Le sue condizioni sono buone ed è stato posto in isolamento domiciliare. Una donna di 37 anni, invece, è uscita dalla quarantena con il numero dei guariti che sale, così, a trentasette. Gli attualmente positivi sono quindici, nove ospedalizzati e sei in isolamento domiciliare.