Accoltellamento al parco tra via Cattaneo e via Lazio ad Aprilia, i carabinieri hanno fermato un sospettato. È un giovane di nemmeno 19 anni il ragazzo fermato dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e portato in caserma per essere interrogato.

E lui secondo quanto sospettano gli investigatori agli ordini del tenente colonnello Riccardo Barbera l'autore del livello di un giovane di 22 anni che in questo momento si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata visto che I medici stavano valutando l'ipotesi di sottoporlo ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono definite gravi ma probabilmente non tali da metterne a rischio la vita