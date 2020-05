Un uomo di 47 anni, un Vigile del fuoco del Comando provinciale di Latina libero dal servizio, è morto vicino casa, nel quartiere Pantanaccio, probabilmente a causa di un malore. Stando a una prima ricostruzione era uscito di casa per una passeggiata in bicicletta dopo cena, ma al momento di rientrare è caduto a bordo strada all'altezza del campo sportivo della società R11, a poca distanza dal nuovo ponte di via dei Volsci.

A notare il corpo è stato un passante, un uomo che portava a spasso il cane e non ha esitato ad allertare la centrale operativa del 118, avviando le tecniche di rianimazione. A loro volta i soccorritori dell'ambulanza hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma invano. Per gli accertamenti del caso sono poi intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile. La notizia della morte si è diffusa rapidamente tra i colleghi della vittima e in tanti hanno raggiungo il luogo della tragedia per stringersi nel dolore della famiglia.