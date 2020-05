Nella giornata di ieri, i militari della stazione carabinieri di Aprilia, hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di "tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere" un 19enne del luogo. Il ragazzo nel corso di un litigio avvenuto per futili motivi, ha sferrato un fendente con un coltello colpendo al torace un 21enne che poi è stato trasportato presso la casa di cura "Città di Aprilia" mentre l'arrestato veniva associato alla casa circondariale di Latina.

Almeno una ferita lo ha raggiunto tra l'addome e il petto, con il possibile interessamento di un polmone. A quanto è dato al momento sapere, le sue condizioni sono gravi, ma non tali da metterne a repentaglio la vita, e la prognosi, in attesa di un probabile intervento chirurgico resta comunque riservata.

E' successo in un'area verde tra via Cattaneo e via Lazio nota come parco della Madonnina. Due ragazzi, la vittima e un altro giovane che, a quanto sembra, potrebbe non aver compiuto i 19 anni, iniziano a litigare. Sulle prime sembra una banale lite, magari un po' accesa. Poi però tutto degenera. Spunta anche un coltello. Il 22enne viene raggiunto da almeno un fendente e crolla a terra. Viene allertato immediatamente il 118. Il ferito viene soccorso e trasferito al pronto soccorso. Qui viene medicato, i medici ieri sera stavano valutando anche un possibile intervento chirurgico. Si sospetta in fatti un interessamento di un polmone. Non lo dichiarano in pericolo di vita, ma non possono sciogliere la prognosi.