Due incidenti stradali autonomi nel giro di poche ore, con un ragazzo di Terracina attualmente ricoverato in ospedale per accertamenti. È quanto accaduto ieri sera a San Felice Circeo nella zona del centro storico. In entrambi i casi non rimasti coinvolti altri veicoli. Il primo sinistro è avvenuto all'interno del borgo antico. Un ragazzo del posto, ma di nazionalità straniera, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un immobile. Non ha riportati gravi lesioni.

Poco dopo l'altro incidente si è verificato in via XXIV maggio. Un ragazzo di terracina ha perso il controllo del ciclomotore su cui viaggiava. L'impatto contro l'asfalto è stato abbastanza violento. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. In entrambi i casi i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Stazione di San Felice.

Stamattina sempre a San Felice, in via D el Principe, un uomo è caduto a terra riportando diverse ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i volontari dell'anc Sabaudia. L'uomo è stato soccorso da Croce Azzurra e portato in ospedale