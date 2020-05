Migliorano le condizioni del 21enne di Aprilia accoltellato da un coetaneo nel parco tra via Cattaneo e via Lazio, più comunemente conosciuto come parco della Madonnina. Il giovane, colpito al polmone dalla lama, è stato soccorso dal 118 e trasportato al città di Aprilia dove - venerdì notte - è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente è fuori pericolo, ma la sua prognosi resta ancora riservata. L'aggressore di 19 anni, M.S. le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Il giovane, che in un primo momento era scappato, si è presentato poche ore nella caserma di via Tiberio. Alla base del litigio sembrano esserci motivi di gelosia: secondo una prima ricostruzione il più giovane, forse perché soverchiato dalla forza dell'avversario, avrebbe estratto un coltello multiuso a scatto colpendo al torace il 21enne.