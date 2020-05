Niente arma. Quando il ragazzo che ha ferito un rivale in amore in via Cattaneo ha deciso di presentarsi in caserma, si era già disfatto del coltello. Al momento non è dato sapere se abbia o meno riferito in che modo o dove abbia gettato l'arma, se sia in grado di riferirlo, ma non l'aveva con sé. Compirà 19 anni a giugno e al momento si trova sulle spalle un'accusa pensante: tentato omicidio.

Sabato pomeriggio aveva incontrato un rivale in amore presso un parco di Aprilia. Qui è nata una discussione. Una lite subito degenerata. Il 19enne ha tirato fuori l'arma, un coltellino multiuso - sembra - e con quello ha colpito il 21enne. La lama è penetrata fino a interessare un polmone. Dopodiché l'aggressore è fuggito via. Potrebbe essersi disfatto del coltello durante la fuga.

Mentre il ferito veniva soccorso e trasferito in clinica - dove poi in serata avrebbe subito un intervento chirurgico - i carabinieri erano già sulle tracce del fuggitivo che ha deciso di farsi avanti e si è presentato in caserma per assumersi le proprie responsabilità. Un lungo interrogatorio - probabilmente volto ad accertare il movente e il motivo della presenza nelle sue tasche di un coltello - poi l'arresto e il trasferimento in carcere a Latina dove, nelle prossime è probabile che sia ascoltato dal Gip. Sarà cruciale capire se il 19enne abbia portato con sé il coltello sapendo che avrebbe incontrato il contendente - circostanza che sembra abbia negato - e se quindi il ferimento possa essere stato in qualche modo messo in conto o addirittura premeditato.