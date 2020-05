Vasto incendio a Fondi in via Ponte Tavolato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i volontari di protezione civile del gruppo Falchi Pronto intervento.

È stato necessario anche l'intervento del 118, che ha soccorso una persona portandola poi in ospedale per alcuni accertamenti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Si tratta del secondo incendio nel giro di pochi giorni a Fondi, dove sabato le fiamme hanno devastato la vegetazione in area Crocette. Per domarle, in quel caso, è stato necessario anche l'ausilio di un elicottero e un canadair