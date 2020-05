Un incendio è divampato poco fa in zona Piccarello a Latina, tra via Rossetti e via Bellini. Ancora da capire l'origine delle fiamme che starebbero minacciando un immobile abbandonato dove spesso trovano rifugio i senzatetto. Il fumo ben visibile in tutta la zona ha raggiunto anche alcuni palazzi, molte le persone affacciate e scese in strada per capire cosa stia accadendo.

A causa anche del leggero vento il fuoco si sta propagando velocemente nell'appezzamento di terreno incolto ed è molto vicino al capannone abbandonato.