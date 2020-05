Il focolaio scoppiato nel Centro dialisi dell'ex ospedale Regina Elena di Priverno continua a mietere contagi. Tre gli infermieri risultati positivi al Coronavirus Covid-19 e legati in qualche modo alla struttura. Ieri sono arrivate le conferme di positività di un'infermiera che lavora nel centro dialisi e di un collega del reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale Goretti di Latina, che ha una polmonite, e che era stato sottoposto anche alla Tac. Entrambi sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive del presidio ospedaliero del capoluogo. La notizia si era diffusa domenica da ambiente ospedaliero ma senza i riscontri ufficiali che si sono materializzati ieri.

E sempre ieri, in serata, è arrivata anche la notizia di un altro infermiere del reparto di Medicina d'urgenza del Goretti risultato positivo e che, come il collega, è stato contagiato da familiari legati alla dialisi privernate. Tutti e tre sono ora ricoverati, e dunque isolati, nel reparto di Malattie infettive dello stesso Goretti. Non va dimenticato che, per restare nell'ambito degli operatori sanitari, anche una dottoressa di Terracina impegnata nel Centro dialisi era stara contagiata nei giorni scorsi.