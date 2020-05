Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti. Complessivamente, sono 162 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 11.699 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Rispetto alla giornata di ieri si registrano 2 nuovi casi positivi nella nostra provincia, di cui uno trattato a domicilio. I casi sono distribuiti nel Comune di Latina (1) e nel Comune di Castel Gandolfo (1 ma riscontrato in provincia di Latina). Si è registrato il decesso di un paziente, residente ad Aprilia, presso il Reparto di Medicina Covid dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina . I casi positivi sono 551; i pazienti ricoverati 35; i negativizzati 432; i decessi 35.

