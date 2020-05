Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell'Ordine. Dall'inizio della campagna dei test sono stati eseguiti complessivamente 41.798 con una percentuale di sieroprevalenza del 2,4%. Ciò ha contribuito a rilevare 81 casi asintomatici positivi al tampone. Con questa modalità testiamo circa 10 mila persone al giorno.

Nuovo bollettino da Salute Lazio per quanto riguarda i casi di Covid-1 nella regione. Oggi registriamo un dato di 12 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 6 recuperi di notifiche e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 29 unità. Otto nuovi casi a Roma città è uno dei valori più bassi mai registrati.

