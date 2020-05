"L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente - spiegano dal Comune -; eventuali sanzioni saranno applicate con la procedura prevista dalla Legge 689 del 1991 e dalla legge regionale 90/ del 1983. La polizia locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati per l'esecuzione dell'ordinanza".

Lo ha deciso il sindaco della città, Candido De Angelis, che ha appena firmato un'ordinanza valida a partire proprio dal prossimo weekend, al fine di limitare l'apertura dei locali e scongiurare una movida che potrebbe essere fuori controllo, fermo restando a qualsiasi ora del giorno e della notte il divieto assoluto di assembramenti, sia in luoghi pubblici che in quelli aperti al pubblico.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli