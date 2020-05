Con l'arrivo della stagione più calda dell'anno, che comunque ha già mandato qualche segnale di aumento delle temperature in questi giorni, sale l'attenzione per ciò che concerne il rischio di incendio, soprattutto in quelle zone del territorio che vantano una quantità enorme di verde che deve necessariamente essere tutelato. E' il caso dei Monti Lepini, che si stanno preparando ad affrontare una delle emergenze più gravi che trova il suo apice in estate.

A tutela del patrimonio boschivo, utile sia sotto il profilo paesaggistico e ambientale, ma in diverse occasioni anche volano per un'economia che non può rinunciare in alcun modo alla questione del turismo, i Comuni si stanno muovendo con le armi che hanno a disposizione, poche in realtà, ma che mirano ad arginare il fenomeno degli incendi boschivi. Nelle scorse settimane diversi enti hanno deciso di iniziare a tutelarsi con ordinanze che sono state emesse da diversi sindaci e che mirano soprattutto alla prevenzione. Tra queste spiccano quelle relative alla pulizia e alla manutenzione di fossi e cunette appannaggio di privati, per i quali è scattato l'obbligo di intervenire con operazioni di messa in sicurezza.